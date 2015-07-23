خادم الحرمين يبحث ووزير الدفاع الأميركي مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام أمس معالي وزير الدفاعالأميركي اشتون كارتر والوفد المرافق له .

ونقل كارتر لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيما حمله -رعاه الله - تحياته له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة وأميركا، وخاصة في المجالات العسكرية، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، مؤكداً وزير الدفاع الأميركي حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب الأميركي رئيس الأركان بمكتب وزير الدفاع إريك روزينباخ وكبير المساعدين العسكريين رونالد لويس والقائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي أليسا سلوتكين ونائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط اندرو اكسوم.