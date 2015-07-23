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ولي ولي العهد يناقش وكارتر تطوير التعاون الدفاعي بين المملكة وأميركا

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ولي ولي العهد يناقش وكارتر تطوير التعاون الدفاعي بين المملكة وأميركا ولي ولي العهد يناقش وكارتر تطوير التعاون الدفاعي بين المملكة وأميركا

    عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة أمس اجتماعاً ثنائياً مع معالي وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر.

وجرى خلال الاجتماع الثنائي مناقشة مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين.

عقب ذلك عقد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله أوجه التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي تجاهها، بما يضمن الاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان والملحق العسكري السعودي في واشنطن العميد طيار ركن يوسف الحربي، فيما حضره من الجانب الأميركي رئيس الأركان بمكتب وزير الدفاع إريك روزينباخ وكبير المساعدين العسكريين رونالد لويس والقائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي أليسا سلوتكين ونائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط اندرو اكسوم، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

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