محافظ سوهاج يُشدد على صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أهمية العمل كفريق واحد للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وذلك لتحقيق الصالح العام وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء قرى ومدن سوهاج.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمديرى الإدارات التعليمية، بحضور عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتم خلال اللقاء استعراض عملية صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد، والتأكيد على تفعيل القرار الوزارى رقم 202، والذى ينص على تحريك العاملين بالمناطق والإدارات التى بها كثافة فى العاملين إلى المناطق والإدارات التى تعانى من نقص العاملين.

وأكد المحافظ، مراعاة القيم والجوانب الإنسانية والخروج من الشكل النمطى فى العملية التعليمية كما أوصى بتفعيل الأنشطة الاجتماعية الصيفية للطلاب، وذلك للخروج بهم من تلك المنظومة النمطية، وأشار إلى ضرورة إعداد الطلاب بطريقة سليمة، مما يعود بالنفع على العملية التعليمية ككل والاستماع لآراء مديرى الإدارات عامة، وأكد تكريم النماذج الناجحة من الطلاب والقادة.