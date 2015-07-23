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مصرع سيدة وإصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالقليوبية

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مصرع سيدة وإصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالقليوبية مصرع سيدة وإصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالقليوبية
شهد طريق إسكندرية "بنها المنصورة " حادث تصادم مروع أسفر عن إصابة 16 ومصرع سيدة وإصابة طفليها تم نقل المصابين والمتوفاة إلى مستشفى جامعة بنها.

تلقى اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية إخطارا من اللواء محمود شحاتة مدير مرور القليوبية بالواقعة.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث استقبلت مستشفى جامعة بنها 16 حالة إصابة بينهم حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 42 عاما، وبصحبتها طفليها المصابين بإصابات بالغة، وتم تحويلهما إلى قسم الجراحة بشكل سريع.

ومن بين المصابين سيدة حامل فى الشهر الثامن تبلغ من العمر 32 عاما ومصابة بكسور فى ساقيها ويدها اليمنى وحالتين مصابتين بنزيف فى المخ، وباقى الحالات مصابة بجروح قطعية تمت خياطتها بأكثر من 15 غرزة لبعض الحالات.

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مصر 365

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