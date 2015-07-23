تجديد حبس طالب لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بمنزله.

كانت قد أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل مسكنه بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول، أن المتهم "عبيده.أ.ع"، 16 سنة، طالب بمدرسة الخليفة المأمون بمصر الجديدة، ومقيم بمنطقة مدينة نصر والسابق اتهامه فى القضية رقم 1360/2014 الأزبكية "أحداث شغب رمسيس"، والمفرج عنه بتاريخ 18/3/2014، وبمواجهته اعترف بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها داخل مسكنه.