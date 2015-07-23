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السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب فى كرداسة

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السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب فى كرداسة السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب فى كرداسة
سيطرت سيارات الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل التهم مخزن أخشاب على مساحة ألف متر بمنطقة كرداسة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمنطقة كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وقوات ترأسها العميد هانى سعيد، والرائد أحمد عبد المعطى والرائد محمد عبد الهادى ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتمت محاصرة النيران بعدما تصاعدت ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المبانى المجاورة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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