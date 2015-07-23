الحماية المدنية:عمليات إنقاذ ضحايا مركب الوراق مستمرة حتى الصباح

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، استمرار عمليات استخراج الضحايا، الذين لقوا مصرعهم نتيجة غرق مركب نيلى ستستمر حتى الصباح، موضحًا أن رجال الحماية مستمرين فى عمليات التمشيط، لمحاولة استخراج المفقودين.

وأكد الشلقانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى سيقوموا برفع المركب الغارق بواسطة ونش صباح اليوم، وسيتم الدفع بعدد من الغواصين لانتشال باقى الجثث الغارقة فى النهر أسفل المركب.

وأضاف الشلقانى، أن الحماية ستجد صعوبات بسبب الظلام الدامس، الذى يغيم على كورنيش الوراق.