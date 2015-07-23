محامى ريهام سعيد:هناك من يستغل شعبية موكلتى لابتزازها

أكد هانى سكر، محامى الإعلامية ريهام سعيد، أنه كان يثق من براءة موكلته من التهمة المنسوبة لها بالتعدى بالضرب على مساعد مخرج، مشيرا إلى أن هناك أشخاص استغلوا شعبية موكلته ريهام، وحاولوا ابتزازها ولكن سلكنا الطرق القانونية وحصلنا على البراءة.

وأضاف سكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المحكمة أمس استمعت لشهود النفى الذين أكدوا أن موكلته لم تعتدى على مساعد مخرج برنامجها، مشيرا إلى أنه دفع أمام محكمة مستأنف جنح أكتوبر بكيدية الاتهام وتلفيق الاتهام لموكلته، كما دفع بتناقض الدليل القولى والدليل الفعلى، حيث إن الاتهام المسند لموكلته ملفق.