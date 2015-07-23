أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى ريهام سعيد:هناك من يستغل شعبية موكلتى لابتزازها

Google+ Print
محامى ريهام سعيد:هناك من يستغل شعبية موكلتى لابتزازها محامى ريهام سعيد:هناك من يستغل شعبية موكلتى لابتزازها
أكد هانى سكر، محامى الإعلامية ريهام سعيد، أنه كان يثق من براءة موكلته من التهمة المنسوبة لها بالتعدى بالضرب على مساعد مخرج، مشيرا إلى أن هناك أشخاص استغلوا شعبية موكلته ريهام، وحاولوا ابتزازها ولكن سلكنا الطرق القانونية وحصلنا على البراءة.

وأضاف سكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المحكمة أمس استمعت لشهود النفى الذين أكدوا أن موكلته لم تعتدى على مساعد مخرج برنامجها، مشيرا إلى أنه دفع أمام محكمة مستأنف جنح أكتوبر بكيدية الاتهام وتلفيق الاتهام لموكلته، كما دفع بتناقض الدليل القولى والدليل الفعلى، حيث إن الاتهام المسند لموكلته ملفق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365