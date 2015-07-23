توقعات الأبراج اليوم الخميس 2015/7/23

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/7/23

2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/7/23

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/7/23

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/7/23

5 - حظك اليوم برج " الأسد" يوم الخميس 2015/7/23

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/7/23

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/7/23

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/7/23

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/7/23

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/7/23

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/7/23

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/7/23

>مولود برج الحمل من صفاته الصدق فى أفعاله وتصرفاته مع من حوله والغرباء أيضًا، هو حسن النية عند تعامله مع الناس سواء فى العمل أو الأصدقاء، ومن صفاته الحميدة أيضًا كرهه للكذب، ولا يجرأ أحد أن يصفه بالكذب أبدًا لأن تعاملاته واضحة وضوح الشمس، وقلبه صاف لا يعرف الخبث.>إله الجمال هو ما يتحكم فى مواليد برج الثور، ولذلك يشتهر صاحبه بالجمال والخفة والتناسق فى كل شىء، يعشق الانجذاب للجبس الآخر وهو عاطفى بطبعه ويعشق حالة الحب الرومانسى، لكنه يحب أن يختار بعناية خصوصًا شريك حياته>مولود برج الجوزاء لديه كاريزما يؤثر بها فى المحيطين به، لذلك يفضل الكثير العمل العام، لأن كلامه معسول وأسلوبه مقنع كما أنهم ينجحون فى الاشتغال بالسياسة، ولهذا لديه كثير من الأصدقاء، ويستطيع أن ينجح فى المجال الإعلامى أيضًا ونجده محاورًا جيدًا ومن الممكن أن يعمل فى مجال الكتابة والإبداع.>لديه إحساس مرهف ومشاعر عميقة لكل من يحبهم، وهو يعبر عن هذه المشاعر بطلاقة ولا يخجل من هذا، الذكريات لها مكان مهم فى قلبه ونجده دائمًا ما يستعيدها، ومن الممكن أن يظل فى أحلام اليقظة ويستعيد ذكرياته الجميلة والحزينة أيضًا، ويتعلم من هذه الذكريات ألا يكرر الخطأ ابدًا.>مولود برج الأسد أفعاله متناقضة فهو سريع الغضب وفى نفس الوقت سريع الصفح والنسيان، ولكنه يكره أن يوجه أحد له النصائح أو الانتقادات، وهو يثور ثورة عارمة إذا ما أغضبه أى شخص حتى من المقربين إليه، عيوبه مزعجة لأنه يعتقد دائمًا أنه على حق وصواب فى كل ما يقوله أو يفعله.>مولود برج العذراء يفعل كل شىء بدقة متناهية ولا يتوانى إذا حل ضيفًا عليك أن يظهر بعض العيوب فى شكلك أو منزل، وهذا يزعج المحيطين به لكنه لا يتغير أبدًا، مظهره مهندم دائمًا ويحب أن يكون من يتعامل معهم مثله فى نظافته ودقته، لديه عواطف جميلة سواء رجل أو امرأة.>رغم أنه يتصف بالاعتدال والتوازن لكن تصرفاته تتسم بالاتزان لكنه يفعل أشياء ويعمل بإسراف ومبالغة حتى فى وقت الراحة، وهو يحب أن يعمل فى أنشطة ذهنية وجسدية كثيرة ولا يستطيع الشخص العادى القيام بها بنفس الوقت ولا الدقة التى يقوم بها صاحب برج الميزان.>مولود برج العقرب ليس شريرًا لكنه عنيف جدًا، وذو عزيمة قوية، هو إذا بدأ عمل يحب الانتهاء منه بكفاءة ودقة، وهو يحاول دائمًا أن ينجح، وهو صادق فى مشاعره لأنها حقيقة ويتبادل العواطف مع شريكه بهذه المشاعر المرهفة، وهو صريح ويقول لك الحقيقة مهما كانت ولا يجامل أحدًا.>مواليد برج القوس لديهم ملكة الاستماع جيدًا سواء للشريك أو المحيطين له فى العمل أو الأصدقاء، وهم يفرضون على كل من يتعامل معهم الاحترام، ولكن إذا ما شعروا بالإهانة أو أن يقلل أحد من شأنهم صاروا ثورة عارمة وقد يصدمونك برد فعل قاس.>مولود برج الجدى اجتماعى يحب الناس، وبالفعل نجد الناس منجذبين له دومًا أولاً لأخلاقه وطريقته المهذبة فى التعامل مع المحيطين به لأنهم يشعرون معه بالأمان والتفاهم والراحة ليكونوا أصدقاءه، وبرغم من هذا فنجده قد يحتاج لأن يكون وحيدًا بعض الشىء كى يتأمل، وممكن أن يفضل عن الوحدة البقاء مع شخص واحد فقط من المقربين له.>من الصفات المهمة لبرج الدلو أنه يستطيع تحليل شخصية الأشخاص أمامه وكيفية التعامل معهم سواء من الأصدقاء أو المقربين منه حتى زملاء العمل، ومن عيوبه أن يتدخل فى شئون الناس بطريقة مزعجة، وتجده يوجه أسئلة مباشرة للأشخاص ما يسبب لهم الإزعاج لكنه يصر على هذا كى يقوم بتحليل الشخصية التى أمامه مهما كلفه هذا من خسارة بعض الناس وهذا ما يفسر قلة أصدقائه.>يستطيع مولود برج الحوت أن يحل مشاكله إذا قرر مواجهتها بشجاعة، وهو فى غاية الطموح فى مسألة العمل لأن الكوكب المسيطر على أصحاب برج الحوت هو نبتون الذى يرسل لهم الأمل والبراءة والطموح ويستطيع من خلال ذلك تحقيق كل ما يتمناه من عيوبه الخجل والحياء.