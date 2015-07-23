الصحة السعودية: وفاة شخصين بفيروس "كورونا" وشفاء حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وإصابة حالتين آخرتين بالفيروس وشفاء حالة.

وأكدت الوزارة، فب بيان مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتى إصابة جديدة بالفيروس بالطائف والرياض فيما توفيت حالتان بالهفوف والرياض ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1051 والوفيات إلى 464 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن هناك حالة قد تماثلت للشفاء بالهفوف ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 581 حالة بينما تبقى 6 حالات تحت العلاج.

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