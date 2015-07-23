ثلاث ورش عمل جديدة للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض

عقدت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض وبإشراف مباشر من المهندس محمد بن إبراهيم الخريف نائب رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات بمحافظات منطقة الرياض، وبحضور وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة ورئيس اللجنه التنفيذية م. عبدالله بن أحمد العسكر ثلاث ورش عمل تدريبية للأعضاء المساندين والمراكز الانتخابية (رجال/نساء) بمحافظات المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن خطة اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض متمثلة في اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية بمحافظات المنطقة في تدريب اللجان العاملة على الكيفية المثلى لإدارة العملية الانتخابية (الدورة الثالثة) ونشر آلية مرحلة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين.

حيث بدأت اللجنة بعقد ورشتين تدريبيتين خاصتين لأعضاء اللجنة التنفيذية والفريق المساند باللجنة في مقرها بالوكالة ولمدة يومين.

ثم عقدت ورشة العمل التعريفية الأولى الخاصة بتدريب عضوات اللجان بالمراكز الانتخابية النسائية المتنوعة.

ورشة العمل الثالثة:

تم فيها استهداف رؤساء وأعضاء المراكز الانتخابية (رجال) ورؤساء بلديات المنطقة، حيث كان الهدف العام من ورشة عمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين أن يتمكن المشاركون من التعرف على آلية مرحلة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين وفق آلية ونماذج اللجنة العامة للانتخابات، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من (209) رؤساء مراكز وعضو و(47) رئيس بلدية، وتناولت الورشة عدة مواضيع من أبرزها:

* توصيف مرحلة الانتخابات البلدية 1436 ه (الدورة الثالثة).

* مرحلة قيد الناخبين.

* مرحلة تسجيل المرشحين.

* النماذج المستخدمة في كل مرحلة وآلية عمل المرحلة الانتخابية، وتوزيع أكثر من 100 ملف على جميع رؤساء المراكز الانتخابية ال(85) وعدد من الحضور يتضمن الملف على (قرص مدمج C.D يحتوي على المادة التعليمية التي تم مناقشتها في ورشة العمل ودليل قيد الناخبين ودليل تسجيل المرشحين وبروشور الانتخابات البلدية).

كما تم نقل ورشة العمل مباشرة على قناة يوتيوب الوكالة لتتمكن شريحة الأخوات (رئيسات وأعضاء) من الاستفادة منها، ورفع ملفات ورشة العمل على النت مما يسهل عملية الحصول عليها وتم إرسال روابط التحميل على أرقام الجوالات الخاصة برؤساء المراكز الانتخابية (رجال/نساء) المسجلة في قاعدة بيانات اللجنة وذلك لتحميلها وتسهيل عملية الرجوع لها عند الحاجة.

كما تم البدء بتأثيث وتجهيز المكاتب للمحور الشمالي لعدد (13) بلدية و(50) مركزا انتخابيا (رجال/نساء) (مركز قيد الناخبين، تسجيل المرشحين) والمتوقع الانتهاء من المحورين الغربي والجنوبي بعد العيد مباشرة، وتعميد بلديات المنطقة بالإشراف على تركيب اللوحات الإعلانية واللوحات التعريفية والمعتمدة من الوزارة لكل مركز انتخابي وكل بلدية لديها العدد حسب الاحتياج المطلوب.

هذا وسيتم عقد ورش عمل أخرى بتاريخ 24/10/1436 ه عن قيد الناخبين وتسجيل المرشحين على مستوى المحاور الثلاثة للبلدية (الشمالية والجنوبية والغربية) وتشمل على تطبيق عملي.