فعاليات منوعة ب«عيد أشيقر»

تواصلت فعاليات مهرجان العيد في مدينة اشيقر حتى خامس ايام العيد السعيد، والتي بدأت من اول ايام العيد برعاية الشيخ عمر بن سليمان العبداللطيف.

كما نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر وبلدية اشيقر، برامج وفعاليات للأسرة والطفل والشباب في البلدة التاريخية ودار التراث في السوق القديم، كما اقيم مهرجان للطفل، على مسرح منتزه جبل أشيقر بعد صلاة العشاء، بحضور نجم برامج السوشل ميديا الكابتن عبدالعزيز العقلا، وبقيادة الكابتن تركي الشهراني، وبحضور الداعمين، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من العوائل وصغارهم الذين شاركوا في البرنامج، وقدمت لهم العديد من الهدايا.

هذا، وقد استمتع الحضور بالعديد من البرامج والمسابقات والمشاهد الكوميدية وعروض الأكروبات، وغيرها من الفنون الأخرى الموجهة للطفل، الجدير بالذكر ان لجنة الاحتفالات بأشيقر، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر، وبلدية أشيقر برئاسة فايز الشنيف، كانت لهم جهود مبذولة في برامج العيد المتميزة وتهيئة المواقع.