أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فعاليات منوعة ب«عيد أشيقر»

Google+ Print
فعاليات منوعة ب«عيد أشيقر» فعاليات منوعة ب«عيد أشيقر»

    تواصلت فعاليات مهرجان العيد في مدينة اشيقر حتى خامس ايام العيد السعيد، والتي بدأت من اول ايام العيد برعاية الشيخ عمر بن سليمان العبداللطيف.

كما نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر وبلدية اشيقر، برامج وفعاليات للأسرة والطفل والشباب في البلدة التاريخية ودار التراث في السوق القديم، كما اقيم مهرجان للطفل، على مسرح منتزه جبل أشيقر بعد صلاة العشاء، بحضور نجم برامج السوشل ميديا الكابتن عبدالعزيز العقلا، وبقيادة الكابتن تركي الشهراني، وبحضور الداعمين، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من العوائل وصغارهم الذين شاركوا في البرنامج، وقدمت لهم العديد من الهدايا.

هذا، وقد استمتع الحضور بالعديد من البرامج والمسابقات والمشاهد الكوميدية وعروض الأكروبات، وغيرها من الفنون الأخرى الموجهة للطفل، الجدير بالذكر ان لجنة الاحتفالات بأشيقر، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأشيقر، وبلدية أشيقر برئاسة فايز الشنيف، كانت لهم جهود مبذولة في برامج العيد المتميزة وتهيئة المواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية