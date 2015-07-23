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الجامعة الإلكترونية تطلق نظام تعاملات آلي يلغي الورق

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    دشن د. عبدالله الموسى مدير الجامعة الإلكترونية، على الموقع الرسمي للجامعة خلال حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء، في بهو الجامعة الرئيس، النظام الإلكتروني "دعم"، الذي يقدم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات، والكليات.

وذكر د. الموسى في كلمة له خلال التدشين، أن نظام "دعم" صمم بمعايير عالية الجودة والكفاءة ليستوعب الكم الهائل من الخدمات التقنية المميزة بهدف تسيير العمل بالشكل المطلوب بدون أي عوائق أو صعوبات تواجه الكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة، مبيناً أن النظام سيسهم بشكل ملحوظ في إنجاز طلبات الدعم الفني بكفاءة عالية وخصوصية تامة، والتقليل من التعاملات الورقية قدر الإمكان.

من جهته، أفاد د. عبدالله النجار وكيل الجامعة، أن نظام "دعم " يملك أكثر من 23 خدمة إلكترونية تقدمها عمادة تقنية المعلومات للمستفيدين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات وموظفي وموظفات الجامعة، ويتميز بالتخزين والأرشفة الكاملة لتفاصيل جميع الطلبات المقدمة، مبيناَ أن النظام شمل جميع أعمال الدعم الفني بما يتلامس من احتياجات دائمة لجميع الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية أصدرت العديد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية كبرامج الخدمات الذاتية "وافي" والاتصالات الإدارية الإلكترونية، والحضور والانصراف "حاضر"، لمساعدة منسوبي الجامعة على إنجاز أعمالهم وإدارتها بالشكل المطلوب.

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