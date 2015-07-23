قرى محوية والقحمان والمروة بالطائف تحتفل بالعيد

احتفلت قرى محوية والقحمان والمروة بمدينة الطائف بعيد الفطر المبارك، وشمل الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة وكلمات التهاني والتبريكات.

وألقى أحمد العكيك معرف قرية القحمان كلمة رفع فيها باسمه ونيابة عن ابناء قرى محوية وقبيلة زهران أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- وإلى حكومتنا الرشيدة والشعب السعودي الوفي، كما عبر عن تهانيه وشكره لأفراد القوات المسلحة المرابطين على حدود بلادنا في كل مكان وللقوات السعودية والحرس الوطني القائمين على خدمة أمن بلادنا الغالية في كل بقعة من بقاع المملكه داعياً الله أن يرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار.

ونوه العكيك بما تتمتع به بلادنا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، مبيناً بأن المواطن ينعم بحياة مستقرة وحياة هادئة وآمنة ويزاول مختلف انشطة حياته الترفيهة والاقتصادية والاجتماعية بكل راحة واطمئنان.

وأعرب في ختام كلمته عن شكره للشيخ معجب بن زنان وأبنائه لاستضافتهم الاحتفال بمنزلهم وعلى القائمين بتنظيم الاحتفال وفي مقدمتهم الدكتور محمد بن عبدان ومعجب بن محمد ومحمد بن معجب وعدد من ابناء هذه القرى. بعد ذلك توالت فقرات الحفل واختتمت بالعرضة الشعبية.