المملكة تستقبل أول أفواج الحجاج.. الأسبوع المقبل

أوضح وزير الحج د. بندر بن محمد حجّار أن المملكة تستقبل الأسبوع القادم أول فوج من قوافل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك حج هذا العام، مبيناً أن الوزارة استقبلت ما يزيد عن ستة ملايين مليون معتمر هذا العام.

وجدد د. حجار خلال حفل المعايدة الذي أقامته وزارة الحج أمس بمقر الوزارة بمكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلة قدرته أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وينعم على هذه البلاد المباركة بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة التي قدمت الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة للتيسير على قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ما يحقق أقصى سبل الراحة لأداء نسكهم بكل يسهر وسهولة.

ونوه معاليه بالجهود التي بذلت لخدمة المعتمرين والزوار لهذا العام الذي بلغ عددهم ستة ملايين معتمر من قبل وزارة الحج والقطاعات الحكومية والأهلية التي عملت بروح الفريق الواحد من أجل راحتهم وتحقيق الطمأنينة لهم.