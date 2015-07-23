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المفتي يستقبل رئيس ديوان المظالم

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المفتي يستقبل رئيس ديوان المظالم المفتي يستقبل رئيس ديوان المظالم
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مفتي المملكة خلال استقباله رئيس ديوان المظالم

الرياض - واس

    استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أمس، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف،الذي هنأ سماحته بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي تنعم بالأمن والأمان.

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