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مرتضى منصور: سأدعو جماهير الزمالك لحضور لقاء الجيش لهذا السبب

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مرتضى منصور: سأدعو جماهير الزمالك لحضور لقاء الجيش لهذا السبب مرتضى منصور: سأدعو جماهير الزمالك لحضور لقاء الجيش لهذا السبب

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه سيدعو جماهير ناديه لحضور مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وتقام مباريات الكرة المصرية بدون حضور جماهيري منذ سقوط 20 ضحية من جماهير الزمالك في مأساة الدفاع الجوي فبراير الماضي.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء "سأدعو جماهير الزمالك لحضور مباراة الجيش بسبب ما حدث في لقاء القمة".

وأضاف "فقد رأيت بعض جماهير الأهلي حاضرة في ملعب برج العرب، وتغاضى اتحاد الكرة عنها".

وينتظر رئيس الزمالك تغاضي اتحاد الكرة عن جماهير الزمالك التي ستحضر لقاء الجيش كما فعلها مع بعض جماهير الأهلي التي حضرت القمة حسب قوله.

وكان عددا من الصحفيين ومراسلين القنوات الفضائية يحضرون في مقصورة مدرجات استاد برج العرب، قبل انطلاق مباراة القمة بقمصان الفريقين ويقومون بالتشجيع.

ويتوج الزمالك بلقب الدوري لموسم 2014-2015 في حالة حصوله على نقطة واحدة من مباراة طلائع الجيش.

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