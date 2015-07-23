في الجول يكشف قائمة الراحلين عن الإسماعيلي

يكشف FilGoal.com عن القائمة التي أعدها الجهاز الفني للإسماعيل بأسماء الراحلين عن الدراويش في الموسم المقبل.

وتشمل القائمة أسماء اللاعبين الذين سيتم عرضهم للبيع وللإعارة وكذلك المستغنى عنهم.

وشملت قائمة المعروضين للبيع كل من: محمد زيكا وكريم الضو ومحمود حمد ومحمد مجدي خطاب.

أما المعروضين للإعارة هم: محمد علاء ومحمد البعلي وجمال حسانين.

أما الذين سيتم الاستغناء عنهم: الغاني أنوبا وعبد الحميد شبانة وأحمد أبو زيادة وأحمد عليوة.

فيما سيرحل عصام الحضري فور انتهاء الموسم بالتراضي وفقا لرغبة اللاعب.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن القائمة يوم الأحد المقبل.