مرتضى منصور يتوعد رئيس قناة (سي أر تي) بغلقها

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك رئيس قناة CRT الفضائية الذي هاجمه في فترة مفتوحة على الهواء قبل القمة بغلق قناته قريبا.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "تم سبي وقذفي من قبل رئيس قناة CRT عبر قناته قبل لقاء القمة، لكني أتوعده بحساب عسير خلال في الأيام القادمة، أعمل على غلق هذه القناة".

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فقد كشف أحمد سعيد رئيس قناة CRT عن تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية يطلب منه التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما أذاع جزء من مكالمة هاتفية يزعم أنها تجمعه بمرتضى. ويسبه فيها رئيس نادي الزمالك بعد قرار منعه من الظهور على شاشة القناة.

من جانبه، أضاف رئيس الزمالك "هذه القناة ستختفي بالقانون، فقد تحدثت مع وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار من أجل غلق هذه القناة بعد كل البذاءات التي قيلت في حقي وحق القلعة البيضاء".