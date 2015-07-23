القهوة تقلل الالتهاب وتخفض خطر الإصابة بالسكر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت عبر المجلة الأوروبية للتغذية أن القهوة تقلل من الالتهابات إضافة إلى أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

وقال ديموسثينيس باناجيوتاكوس من قسم التغذية وعلم التغذية فى جامعة هاروكوبيو فى أثينا - اليونان، إن البحوث الحديثة أظهرت أن شرب القهوة له تأثيرات صحية مفيدة للجسم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات حوالى 1200 شخص من اليونان من شاربى القهوة، وقاموا بعمل اختبارات دم لتقييم مستويات البروتين التى هى علامة من علامات الالتهاب، مع قياس مستويات مضادات الأكسدة فى الجسم، والتى تشير إلى قدرة الجسم على تحييد مسار الخلايا الضارة.

وبعد عشر سنوات، كان حوالى 191 شخصًا مصابًا بداء السكرى وكانوا من الأشخاص الذين لا يفضلون شرب القهوة، بما فى ذلك 13% من الرجال و12%من النساء.

أما المشاركون الذين أفادوا بأنهم يستهلكون كمية أكبر من 2 كوب من القهوة يوميًا كانت لديهم احتمالاتها أقل من حيث الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

وأضاف الباحثون أن شرب القهوة خفض من مستويات لوحات الاميلويد فى الدم التى تعتبر واحدة من علامات للالتهابات فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".