مكتوم بن محمد: دولتنا ملتزمة بالذود عن الأشقاء

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صباح أمس، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد ضابط صف سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي الذي لقي وجه ربه أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد سموه، خلال الزيارة التي قام بها لمجلس عزاء الشهيد في منطقة الورقاء بدبي، أن التضحيات التي يقدمها أبناء الإمارات البررة في سبيل درء الخطر وحفظ أمن وسلامة مجتمعاتنا العربية من أي تهديد مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، وستبقى تلك التضحيات الشامخة شاهدة على التزام دولتنا بالذود عن أشقائنا، وبرهاناً ساطعاً على شجاعة ابن الإمارات الذي لا يتردد لحظة في تلبية نداء الواجب وتقديم الروح فداء للوطن، وثمناً زهيداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.