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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل السودان

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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل السودان حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس، السفير الدكتور حمدي حسب الرسول عثمان قنصل عام جمهورية السودان الشقيقة في دبي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للقنصل التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سالم القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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