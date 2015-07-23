إصابة 4 مواطنين بمشاجرة في عُمان

أصيب أربعة مواطنين من منطقة وادي القور في رأس الخيمة بإصابات مختلفة نتيجة لمشاجرة وقعت بينهم وبين أهالي إحدى مناطق صلالة في عُمان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أحد المواطنين المصابين أن الحادث وقع خلال مرور السيارة التي كانوا يستقلونها بأحد مناطق صلالة في عمان الشقيقة ليتفاجأوا بقذف أحد الأطفال للحجارة على زجاج السيارة لينزلوا على الفور لمعاينة الأضرار والإمساك بالطفل لسؤاله عن مكان منزل والده ليشكوا إليه فعل ابنه.

وأضاف: فوجئنا عقب الإمساك بالطفل بتجمع أكثر من 60 شخصاً من أهالي المنطقة بينهم نساء وأطفال ليتم الاعتداء علينا بالضرب وتكسير السيارة التي نستقلها، ولم نأخذ فرصة لشرح ما فعله الطفل قبل أن يتدخل عدد من الأهالي ليدافعوا عنا.

وأشار: عقب المشاجرة تم نقلنا للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة الإصابات المختلفة لباقي المواطنين بمنطقة الرأس والجسد، بعدها انتقلنا إلى مركز الشرطة ليتدخل مرة ثانية عدد من كبار المنطقة لإنهاء القضية والصلح بيننا وبين أهالي المنطقة وشرح الظروف التي أدت لوقوع حادث الاعتداء، مشيراً إلى أنهم سيعودون للوطن اليوم عقب انتهاء المشكلة والتأكد من السلامة الصحية لباقي المواطنين.