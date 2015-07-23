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قرقاش: شجاعة وإرادة محمد بن زايد معدنهما نادر

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قرقاش: شجاعة وإرادة محمد بن زايد معدنهما نادر قرقاش: شجاعة وإرادة محمد بن زايد معدنهما نادر

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن شجاعة وإرادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معدنهما نادر، ومقام ثقة الصديق، مضيفاً عبر «تويتر» أن عزم سموه وتخطيطه وغيرته ملحمية، الجيش الذي بناه بشجاعته ومهنيته سيف للخليج والعرب.

وأشار إلى أن أداء قواتنا المسلحة في عدن مبعث فخر لنا، مشدداً على أن أرض العرب لن تكون مُشاعاً بعد اليوم.

ولفت إلى أن قواتنا تخوض معركة الكرامة وأمن الخليج وتخطّ بشرف وشجاعة معركة عدن الظافرة، واصفاً انتصارها بـ «ملحمة مضيئة».

وقال «عزيز كريم وطني الإمارات، شموخ وعزم وحزم في كل امتحان، سبّاق في التنمية، ونموذج في الإنسانية، وفيّ للشقيق والصديق، عند المِحن أبطال أبناؤه».

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