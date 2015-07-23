دفع المخالفات المرورية من خلال دوريات شرطة دبي

كشف العقيد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، أن شرطة دبي تعمل حالياً على توفير أجهزة خاصة بدفع قيمة المخالفات عبر الدوريات المرورية باستخدام بطاقات الائتمان.

وأكد أن الهدف من توفير هذه الأجهزة في الدوريات هو تسهيل الإجراءات على الناس والتيسير عليهم وتوفير منافذ جديدة للدفع، منوهاً في الوقت ذاته بوجود خدمة تقسيط المخالفات المرورية بالتعاون مع بنك دبي الإمارات الوطني عن طريق تطبيقات شرطة دبي.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي قد أطلقت خدمة تقسيط المخالفات بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية، حيث أصبح باستطاعة الجمهور سداد قيمة المخالفات المرورية بطريقة أكثر سرعة وفعالية من خلال توفير إمكانية دفع المخالفات المرورية بالتقسيط لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني بدون فوائد.

استفادة

ودعا العقيد الرزوقي الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي ستساهم بدور كبير في تسهيل عمليات سداد المخالفات المرورية بأسلوب أكثر سرعة وفعالية، فضلاً عن ضمان المرونة والتوفير في عمليات الدفع، حيث يمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني تحميل تطبيق شرطة دبي والدخول على خدمة دفع المخالفات واختيار فترة السداد بالتقسيط التي تناسبهم شريطة أن لا تقل المبالغ المترتبة على المخالفات المرورية عن 500 درهم.