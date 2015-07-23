خليفة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات دولية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، ونقل وتعيين وترقية مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج.

ووفقاً للمراسيم التي نشرت العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 64 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي تم التوقيع عليها بين حكومة الدولة وجمهورية أورغواي في واشنطن بتاريخ 10 أكتوبر 2010.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 65 لسنة 2015 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بخصوص الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 16 ديسمبر 2014.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 66 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة منغوليا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 25 نوفمبر 2007.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2015 بخصوص التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا، والتي تم التوقيع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2014.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر والتي تم التوقيع عليها بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل في مدينة أبوظبي بتاريخ 23 نوفمبر 2014.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2015 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والتي تم التوقيع عليها بين حكومة الدولة وحكومة صاحب الجلالة سلطان ويانغ دي بيرتوان بروناي دار السلام في مدينة أبوظبي بتاريخ 4 مايو 2014.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 70 لسنة 2015 بخصوص التصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية / الخاصة، والتي تم التوقيع عليها بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 نوفمبر 2014.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 2015 بشأن ترقية أحمد علي محمد البلوشي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى إلى درجة سفير فوق العادة مفوض.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2015 بخصوص تعيين عبدالله محمد عبدالله التكاوي سفيراً للدولة لدى جمهورية أوغندا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2015 بشأن تكليف سالم خليفة محمد خليفة الغفلي القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2015 بخصوص نقل محمد أحمد هامل خلفان القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2015 بشأن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعماله يوم الثلاثاء 29 شعبان سنة 1436 للهجرة الموافق 16 يونيو 2015 ميلادي.