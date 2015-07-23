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نيكول كيدمان تتصدّر غلاف مجلة "Vogue"

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الأربعاء 22-07-2015 16:02

تصدّرت النجمة العالمية Nicole Kidman غلاف مجلة Vogue في عددها المقبل لشهر آب/أغسطس 2015 .
ونشرت المجلة صوراً مميّزة للنجمة البالغة من العمر 48 عاماً، أخذت أثناء جلسة تصوير خاصّة بالعدد.
وذكرت Nicole للمجلة أنها كانت تتمنى لو كانت التقت بزوجها الموسيقي Keith Urban منذ فترة أطول، لأنها كانت تتمنى أن تنجب منه أطفالاً أكثر.
يُذكر أنّ ظهور Nicole Kidman على غلاف مجلة Vogue بفستان من تصميم Marc Jacob أحدث ضجة سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت المجلة لاختيارها النجمة التي ظهرت مختلفة برأيهم، وبدا عليها التقدم في السنّ وخضوعها لعمليّات تجميل.

 

كانجانا رانوت تتصدر غلاف مجلة Vogue

 

 

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