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صورة مميزة للأمير جورج احتفالاً بعيد ميلاده

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الأربعاء 22-07-2015 19:24

نشر قصر كنسينغتون في تغريدة على تويتر، في حساب دوق ودوقة كامبردج الرسمي، صورة مميّزة للأمير الصغير George بمناسبة عيد ميلاده.
وجاء في التغريدة: "احزروا من سيبلغ السنتين؟ # عيد ميلاد سعيد George ".
ويظهر الأمير George مبتسماً في الصورة، وهو في أحضان والده الأمير William، الذي رسم هو أيضاً ابتسامة عريضة على وجهه.
يُشار إلى أن اللقطة عائدة إلى الجلسة التصويرية التي خضع لها الأمير مع والديه وشقيقته وأقربائه في حديقة قصر ساندرينجهام في 5 يوليو الماضي، التي سبق أن نشر 4 صور منها.
يُذكر أن الأمير George وُلد في 22 يوليو 2013 عند الساعة 15:24، وهو يزن 3,8 كلغ.

 

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