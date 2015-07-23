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بالفيديو ... صرصار على رأس نيللي كريم والعتب على البرنامج

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بالفيديو ... صرصار على رأس نيللي كريم والعتب على البرنامج بالفيديو ... صرصار على رأس نيللي كريم والعتب على البرنامج

الأربعاء 22-07-2015 19:48

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" "" من لقاء لأسرة مسلسل "تحت السيطرة" أثناء استضافتهم في برنامج "ريتينغ رمضان" تظهر فيه بطلة المسلسل نيللي كريم على رأسها صرصار يسير، ما دفع أحد حضور البرنامج الذي لم يظهر وجهه إلى دفعه بيده من على رأسها وهو ما استغربت له نيللي مثلما اتضح على نظراتها حيث لم تر الصرصار ما جعلها تبدو مندهشة من حركة يد أحد الحضور على رأسها.
وقد عاتب متداولو "الفيديو" القائمين على البرنامج لعدم اعتنائهم جيداً بالمكان ورفضوا القول بإحراج نيللي كريم لأنها ليس لها أدنى ذنب.

 

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سيدتي

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