أنوشكا شارما تحقق 5 ملايين متابع على تويتر

حققت النجمة الهندية Anushka Sharma إنجازاً جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب نجوم بوليوود، بعد أن وصل عدد متابعيها إلى 5 ملايين متابع على تويتر.

Sharma، التي زينّت غلاف مجلة الأزياء العالمية Vogue منذ فترة وجيزة، عبّرت عن شكرها لمتابعيها بصورة نشرتها على موقعها الخاصّ تويتر، حيث بدت فيها سعيدة وبكامل خفّة دمها.

يُذكر أنّ Anushka Sharma عادت مؤخراً من لندن، بعد أن حضرت وحبيبها لاعب فريق الكريكيت الهندي Virat Kohli مباراة نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس.