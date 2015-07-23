علماء يكتشفون دواء للصدفية يعالج مرضى السكر من النوع 1

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن دواء "alefacept"، الذى تمت الموافقة عليه بالفعل من "FDA" لعلاج "الصدفية" قد يعالج المرضى الذين يعانون من مرض السكر من النوع 1.

وأوضح الباحثون أنهم تكتشفوا أن اتباع 24 أسبوعًا من دواء "alefacept" يعمل على الحفاظ على بعض الوظائف فى خلايا بيتا فى البنكرياس والذى يعزز فرص إفراز الإنسولين فى الجسم طبيعيًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا دواء "alefacept"، انخفض لديهم الحاجة للأنسولين بنسبة 25%، وانخفض لديهم نسبة السكر فى الدم إلى النصف، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا علاجًا وهميًا.

وأوضح الباحثون أن مرض السكر نوع 1 هو أحد أمراض المناعة الذاتية التى تسبب مهاجمة نظام المناعة لخلايا بيتا المنتجة للأنسولين فى البنكرياس عن طريق الخطأ.

وأضاف الباحث د. ماريو أهلرز أستاذ الأمراض المناعية، أن هذا يعتبر طفرة فى علاج مرضى السكر، حيث إنه أمر مهم لأن نقص السكر فى الدم المتكرر هو حدث شائع وخطير لهؤلاء المرضى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".