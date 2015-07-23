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دراسة صينية: الشطة تعالج سكر الحمل وتخفض الكولسترول

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دراسة صينية: الشطة تعالج سكر الحمل وتخفض الكولسترول دراسة صينية: الشطة تعالج سكر الحمل وتخفض الكولسترول
على الرغم من التحذيرات العديدة التى يتم توجيهها للسيدات الحوامل بخصوص الشطة، وضرورة ابتعادهن عن تناولها تمامًا خلال هذه الفترة الحرجة لما قد تسببه من أضرار عليهن وعلى الجنين، فقد كشفت دراسة صينية حديثة عن أن مستخلص الشطة قد يساهم فى الوقاية من الإصابة بسكر الحمل.

وشملت الدراسة 44 سيدة من المصابات بسكر الحمل، واستمرت لمدة 4 أسابيع، وكشفت النتائج عن أن السيدات الحوامل اللاتى حصلن على مكمل غذائى يومى من مادة الكابسايسين "capsaicin"، المركب المسئول عن الطعم الحار للشطة، انخفضت بشكل ملحوظ مستويات السكر والكولسترول لديهن.

وتابعت الدراسة أن مستويات هرمون الأنسولين كانت تحت السيطرة أيضًا ولم يحدث فيها أى اضطراب، بالإضافة إلى أنه انخفضت بشكل ملحوظ فرص ولادة أطفال كبيرة الحجم، والتى كانت تحدث بسبب ارتفاع تركيزات الجلوكوز التى تصل إلى الجنين عبر الحبل السرى.

وفسر الباحثون الفاعلية الرائعة للمادة الفعالة الخاصة بالشطة، مشيرين إلى أنها تساهم فى حدوث الكثير من العمليات الحيوية على مستوى الخلية، وكما أنها تقلل من مستوى الالتهابات والعديد من الفوائد الأخرى.

ولم يتوصل الباحثون حتى الآن إلى الجرعة الآمنة التى يجب أن تتناولها السيدة الحامل من مستخلص الشطة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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