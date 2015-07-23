أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب معلمى الشيخ زويد يُطالب"التعليم"بتعيين معلمين من أبناء المنطقة

Google+ Print
نقيب معلمى الشيخ زويد يُطالب"التعليم"بتعيين معلمين من أبناء المنطقة نقيب معلمى الشيخ زويد يُطالب"التعليم"بتعيين معلمين من أبناء المنطقة
طالب محمود عبد النبى نقيب المعلمين بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وزارة التربية والتعليم، بسرعة تعيين 1000 معلم من أبناء مركز الشيخ زويد لسد العجز فى المعلمين بالمنطقة.

وقال نقيب معلمى الشيخ زويد لـ"اليوم السابع"، إن المدارس فى قرى ومدينة الشيخ زويد لن يستطيع القيام بمهام العملية التعليمية بها إلا أبناء المنطقة المقيمين بها، نظرًا للأوضاع الأمنية التى تعيشها وتعذر الحركة بين المدينة وبقية المناطق.

وأوضح نقيب معلمى الشيخ زويد، أن الغالبية من معلمى المدارس بمنطقة الشيخ زويد من العريش، ويتم نقلهم عبر أتوبيسات توفرها المحافظة ويتعذر أحيانًا وصولهم خلال العام الدراسى، وإذا وصلوا للمدارس يصلوا متأخرين، ويضطرون للعودة مبكرًا للتمكن من الوصول إلى منازلهم قبل إغلاق الطرق، وهو ما يؤثر سلبيًا على التعليم ومستقبل الطلبة، وأن أفضل الحلول هو تعيين معلمين من أبناء المنطقة لمنع أخطاء العام الدراسى السابق، والعمل على استقرار المدارس تعليميًا، وهذا سيوفر فرص عمل للخريجين والمؤهلات العليا وفوق المتوسطة، بدلاً من البطالة التى استشرت بينهم، ويساهم ذلك أيضًا فى القضاء على الإرهاب.

وأشار نقيب معلمى الشيخ زويد، إلى أن إجمالى عدد المعلمين بالشيخ زويد 1820 معلمًا ومعلمة موزعين على 75 مدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365