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المقاومة الشعبية باليمن تعلن مقتل وإصابة 10 حوثيين فى هجوم نفذته غرب صنعاء

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المقاومة الشعبية باليمن تعلن مقتل وإصابة 10 حوثيين فى هجوم نفذته غرب صنعاء المقاومة الشعبية باليمن تعلن مقتل وإصابة 10 حوثيين فى هجوم نفذته غرب صنعاء
نفذت المقاومة الشعبية في اقليم ازال باليمن، مساء اليوم الأربعاء، هجوماً استهدف دورية عسكرية تابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح بالحيمة الخارجية غرب العاصمة صنعاء.

وقالت المقاومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها نفذت الهجوم على خط الحديدة/ صنعاء في منطقة خميس مذيور بالحيمة الخارجية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرة حوثيين وإعطاب الدورية.

يشار إلى أن المقاومة الشعبية في إقليم أزال نفذت خلال الفترة الماضية عدة عمليات استهدفت دوريات وتجمعات للحوثيين في محافظات الإقليم الذي يضم صنعاء، وعمران، وذمار ومحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.
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