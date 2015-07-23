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حوار - أنطوي يتحدث عن الفوز بالدربي واستقبال الجماهير والمنافسة مع إيفونا وعمرو جمال

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حوار - أنطوي يتحدث عن الفوز بالدربي واستقبال الجماهير والمنافسة مع إيفونا وعمرو جمال حوار - أنطوي يتحدث عن الفوز بالدربي واستقبال الجماهير والمنافسة مع إيفونا وعمرو جمال

تحدث الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي الجديد عن المنافسة في خط الهجوم والفوز بمباراة القمة أمام الزمالك واستقبال الجماهير له في أول حوار يجريه عقب انضمامه للتدريبات.

وكان جون أنطوي قد ظهر في تدريبات الأهلي لأول مرة عقب انضمامه لصفوف الفريق الأحمر قادما من الشباب السعودي.

وقال أنطوي في حوار مع الصحفيين "الفوز على الزمالك كان مهما للغاية للفريق وللوافدين الجدد فالبداية مع انتصار على المنافس الأكبر يعطي دافعا نفسيا كبيرا".

وأضاف "من حظي السعيد أن أول تدريب أشارك فيه يتزامن أنه أول تدريب بعد مباراة الدربي، وأيضا فوجئت باستقبال الجماهير الرائع لي فأنا كنت أظن أن التدريبات تقام بدون جماهير".

وتابع "أتطلع للمشاركة مع الفريق وتسجيل الأهداف، أنا أعرف عماد متعب وعمرو جمال جيدا وبيتر إيبي صديقي".

وأردف "أشعر وأنني أعرف اللاعبين منذ فترة ولم أشعر بالغربة تماما فاستقبالهم كان رائعا

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فيديو اليوم السابع