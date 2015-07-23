الأهلي يعلن ضم حمدي زكي وموعد وصول إيفونا وصالح جمعة

أعلن الأهلي يوم الأربعاء لأول مرة انضمام محمد حمدي زكي مهاجم الاتحاد السكندري في الصيف الجاري.

خرج اللاعب قبل أيام ليعلن توقيعه للأهلي بعد انتهاء عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، لكن الأهلي لم يعلق وقتها.

وقال علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأربعاء: "محمد حمدي زكي أصبح لاعبا في الأهلي".

وأضاف "سينضم اللاعب للأهلي بعد انتهاء مشوار الاتحاد السكندري في كأس مصر هذا الموسم".

وأوضح عبد الصادق للصحفيين موعد بداية مشوار ماليك إيفونا مهاجم الفريق الجديد مع الأهلي، وذلك يوم 27 يوليو الجاري.

كما أكد أن صالح جمعة سينضم لتدريبات المارد الأحمر بعد خوض مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد أوغندا في إياب الدور المؤهل لبطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما في الأول من أغسطس.