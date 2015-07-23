فتحي مبروك يتحدث عن - خطة الدربي والحزن من النتيجة والأهلي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أنه وضع خطة مباراة القمة قبلها بـ4 أيام مؤكدا أن لاعبين فقط كانوا على علم بها إلا أنه رفض ذكر اسمهما.

وحقق الأهلي انتصارا على الزمالك بهدفين نظيفين في مباراة قمة الكرة المصرية سجلهما مؤمن زكريا.

وقال فتحي مبروك للصحفيين "الخطة وضعتها قبل المباراة بـ4 أيام ولم يعرفها سوى لاعبين فقط لن أقول من هما".

وأضاف "الزمالك لم يكن سيئا بل الأهلي هو من كان رائعا.. لعبنا بالخطة الوحيدة التي تصلح لهذه المباراة".

وأردف "لكنني كنت حزينا من النتيجة إذ كان من الممكن أن نصل للثالث والرابع لكن لاعبي الأهلي فضلوا الاستعراض الذي لم يعجبني تماما المبالغة فيه".

وأكد فتحي مبروك أن بالنسبة له نجم المباراة كان الفريق بأكمله وليس لاعب واحد، مشيرا إلى أن مؤمن كلل هذا بالهدفين الذين سجلهما.