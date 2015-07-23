الأهلي: نتصالح مع الزمالك؟ لم نفعل شيئا لكي نقوم بهذا

تعجب علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي من مطالبات البعض بالجلوس مع مجلس إدارة الزمالك من أجل التصالح بعد المناوشات التي حدثت في الأيام الأخيرة.

وشهدت العلاقة بين الزمالك والأهلي توترا في الفترة الأخيرة التي سبقت مباراة القمة بتصريحات وبيانات واتهامات متبادلة من قبل مجالس الإدارة.

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأربعاء: "لماذا نتصالح مع الزمالك ونحن لم نفعل شيئا".

وأضاف "كل الاتهامات والمناوشات كانت تأتي من الجانب الآخر، الأهلي لم يرد ولن يرد كما هي العادة".

وأوضح عبد الصادق استنكاره الشديد لما يقوم به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك من اتهام دائم لإدارة الأهلي باتهامات غير صحيحة حسب قوله.

وأتم "لم أشاهد مثل هذه التصرفات في أي مكان في العالم".