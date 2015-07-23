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الأهلي: أزمة احتراف تريزيجيه في أندرلخت قد تشهد انفراجة

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الأهلي: أزمة احتراف تريزيجيه في أندرلخت قد تشهد انفراجة الأهلي: أزمة احتراف تريزيجيه في أندرلخت قد تشهد انفراجة

أكد علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي أن ملف احتراف محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق في أندرلخت البلجيكي قد يشهد انفراجة خلال الأيام القادمة.

وكان الأهلي قد أعلن مطلع هذا الشهر إغلاق ملف احتراف لاعبا الفريق رمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه" نهائيا.

فقد وصل عرضا رسميا من روما الإيطالي لضم صبحي، فيما كان أندرلخت البلجيكي يرغب في الظفر بتوقيع تريزيجيه، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول المقابل المادي، قبل أن يعلن الأهلي عن حاجته للاعب نفسه بعد ذلك.

وقال عبد الصادق في تصريحات لقناة نايل سبورت يوم الأربعاء: "قد يشهد ملف احتراف تريزيجيه في أندرلخت انفراجة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف مدير قطاع الكرة بالأهلي "الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق قد تعجل باحتراف اللاعب".

وأعلن الأهلي ضم صالح جمعة ومحمد حمدي زكي والغاني جون أنطوي والبوركيني ماليك إيفونا لصفوف الفريق هذا الصيف.

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