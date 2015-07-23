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ميدو: الإسماعيلي كان في حاجة للفوز ومباراة اليوم المرحلة الأولى من مهمتي

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ميدو: الإسماعيلي كان في حاجة للفوز ومباراة اليوم المرحلة الأولى من مهمتي ميدو: الإسماعيلي كان في حاجة للفوز ومباراة اليوم المرحلة الأولى من مهمتي

أكد أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه كان في أشد الحاجة للفوز الذي حققه على الرجاء في كأس مؤكدا أن المباراة تعد المرحلة الأولى من مهمته.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على الرجاء في دور الـ16 في المباراة الأولى لميدو كمدير فني.

وقال ميدو بعد المباراة "الإسماعيلي كان في حاجة للفوز وليس ميدو فقد جاء بعد وقت قليل جدا من تولي إدارة فنية جديدة ولم نستطع إعادة تنظيم الفريق".

وأضاف "الرجاء أيضا فريق منظم دفاعيا ويرتد بشكل رائع ومحمد عمر مدير فني ممتاز وهذا ما جعل المباراة صعبة".

وتابع "وما جعلها أصعب وأصعب هو طرد محمد فتحي خاصة أنه جاء مبكرا وهذا تطلب من اللاعبين التزاما تكتيكيا ومجهود بدني أكبر".

وأردف "تغيير إبراهيم حسن كان موفقا ونقلنا في الثلث الأخير بشكل جيد".

واختتم "مباراة اليوم كانت المرحلة الأولى التي وضعتها لنفسي عند تولي المسؤولية.. المرحلة الثانية ستكون بناء فريقا جديدا".

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فيديو اليوم السابع

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