أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 11 فى حادث تصادم أربع سيارات بين أسوان والأقصر

Google+ Print
إصابة 11 فى حادث تصادم أربع سيارات بين أسوان والأقصر إصابة 11 فى حادث تصادم أربع سيارات بين أسوان والأقصر
وقع حادث تصادم بين أربع سيارات بالطريق الصحراوى الغربى شمال قرية الشراونة آخر قرى مركز إدفو بمحافظة أسوان وعلى بعد حوالى 2 كيلو من مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم حالات خطيرة.

وقع حدث تصادم أربع سيارات من بينهم واحدة ربع نقل ونصف نقل أثناء طريقهم من أسوان إلى الأقصر وأسفر عن إصابة 11 شخصًا من بينهم حالات خطيرة وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر ومستشفى إسنا لتلقى الإسعافات اللازمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365