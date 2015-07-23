إصابة 11 فى حادث تصادم أربع سيارات بين أسوان والأقصر

وقع حادث تصادم بين أربع سيارات بالطريق الصحراوى الغربى شمال قرية الشراونة آخر قرى مركز إدفو بمحافظة أسوان وعلى بعد حوالى 2 كيلو من مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم حالات خطيرة.

وقع حدث تصادم أربع سيارات من بينهم واحدة ربع نقل ونصف نقل أثناء طريقهم من أسوان إلى الأقصر وأسفر عن إصابة 11 شخصًا من بينهم حالات خطيرة وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر ومستشفى إسنا لتلقى الإسعافات اللازمة.

>