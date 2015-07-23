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"المجتمعات العمرانية": حصر الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة لإعادة طرحها

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"المجتمعات العمرانية": حصر الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة لإعادة طرحها "المجتمعات العمرانية": حصر الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة لإعادة طرحها
أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم حصر كافة الأراضى التى تم ترفيقها داخل المدن الجديدة والأراضى المتبقية من قرعات سابقة وذلك تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى ترفيق نحو 27 ألف فدان والتى تضمنتها خطة العام المالى الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من الأراضى بمختلف الأنشطة خدمى وسكنى واستثمارى.

من ناحية أخرى وبما يتعلق بلجنة التظلمات بالهيئة، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن اللجنة تبحث كافة الشكاوى والتظلمات المتعقلة بالمواطنين والمستثمرين ويتم البت فيها بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن أبرز الشكاوى تتعلق بسحب قطعة أرض أو وحدة سكنية أو محل تم تشميعه وغلقه نتيجة لمخالفته الشروط.


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