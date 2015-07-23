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الحماية المدنية تنتشل جثث ضحايا غرق مركب نيلى بالوراق

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الحماية المدنية تنتشل جثث ضحايا غرق مركب نيلى بالوراق الحماية المدنية تنتشل جثث ضحايا غرق مركب نيلى بالوراق
نشرت قوات الحماية المدنية 10 لانشات إنقاذ نهرى لانتشال ضحايا ومصابين غرق أحد المراكب النيلية بمنطقة الوراق بالجيزة.

قال اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إنه تم انتشال 10 جثث وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة بمنطقة الوراق، ونقل عدد من المصابين بحالة من الإعياء الشديد.

وأكد "الشلقانى" استمرار أعمال الإنقاذ لانتشال جثث الغرقى والمصابين فى الحادث.

وتقوم قوات الحماية المدنية بمحاولات لانقاذ بعض الغرقى وانتشالهم من نهر النيل، وكان مصدر أمنى أفاد بغرق أحد المراكب النيلية التى يستقلها أكثر من 20 شخصًا بمنطقة الوراق نتيجة غرق مركب نيلى.
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