عبد ربه منصور هادى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

أرسل الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.

وأعرب الرئيس هادى عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق لتحقيق التقدم والازدهار.

وأشاد هادى بالعلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء فى مختلف المجالات.

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