أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد ربه منصور هادى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

Google+ Print
عبد ربه منصور هادى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو عبد ربه منصور هادى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو
أرسل الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.

وأعرب الرئيس هادى عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق لتحقيق التقدم والازدهار.

وأشاد هادى بالعلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء فى مختلف المجالات.


>فى ذكرى ثورة يوليو.. مشاهد من حياة أول سيدة أولى فى مصر.. كيف انتصرت حبيبة عبد الناصر فى معركة الوطن.. تبرعت بأموالها للثورة.. كان منزلها مقر اجتماعات الضباط الأحرار .. ووقفت بالحب خلف "الزعيم"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر