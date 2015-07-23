القضاء السورى يحكم بالإعدام على القرضاوى وفيصل القاسم وعدنان العرعور

أصدرت محكمة تابعة لنظام بشار الأسد فى سوريا أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من الشخصيات الدينية والإعلامية وذلك "بتهمة التحريض على الاقتتال الطائفى باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة".

ونشر موقع "سيرياستيبس" السورى قرارات صدرت من محكمة قضايا الإرهاب التى تتبع النظام تقضى بإعدام كل من الصحفى فى قناة الجزيرة فيصل القاسم، والقيادى فى المعارضة السورية ميشيل كيلو، ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوى، والشيخ عدنان العرعور، بالإضافة إلى محمد حبش.

وبحسب حيثيات الحكم الصادر، فقد "ثبت إقدام كل من المحكومين بالإعدام، من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة، على حض السوريين للاقتتال الطائفى بينهم ودعوتهم للتسلح". وذلك وفق المعلومات التى قدمها الجيش السورى للمحكمة.

وقد خصت الوثائق المنشورة حيثيات حكم الإعدام بحق الصحفى فيصل القاسم "بأنه متورط فى تمويل أعمال إرهابية، وإثارة النعرات الطائفية ونشر أخبار كاذبة". وقررت المحكمة أيضًا بالإضافة إلى حكم الإعدام تجريد المتهمين من أموالهم ونقلها لملكية الدولة.

ويشار إلى أن الصحفى فيصل القاسم يعمل فى قناة الجزيرة ويقدم برنامج الاتجاه المعاكس الشهير، الذى تناول الشأن السورى بكثافة منذ بداية الثورة عام 2011. فى حين كانت مواقف الشيخ يوسف القرضاوى واضحة فى تأييد الثورة ضد نظام الأسد، ودعوة السوريين لإكمال الثورة.

وهذه المرة الأولى التى تصدر فيها قرارات رسمية بالإعدام بحق شخصيات مثل الشيخ القرضاوى والعرعور فى سوريا.

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