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تضارب التصريحات..الداخلية تؤكد انتشال 15 جثة..والصحة:8 فى غرق مركب الوراق

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تضارب التصريحات..الداخلية تؤكد انتشال 15 جثة..والصحة:8 فى غرق مركب الوراق تضارب التصريحات..الداخلية تؤكد انتشال 15 جثة..والصحة:8 فى غرق مركب الوراق
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 الجارى اصطدم أحد الصنادل النيلية بمركب يستقله عددٍ من المواطنين بمجرى نهر النيل بمنطقة الوراق دائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ما أسفر عن تحطم المركب وغرق مستقليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية المعنية.. حيث تم إنقاذ (6) مواطنين مصابين وانتشال (15) جثة .. وتم ضبط قائد الصندل المتسبب فى الحادث ومساعده، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى وشرطة البيئة والمسطحات المائية جهودها فى البحث والإنقاذ.

وقالت وزارة الصحة إن الحادث أسفر عن غرق 8 أشخاص فقط وفق تصريحات المتحدث الإعلامى للوزارة.

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مصر 365