بالفيديو..أهالى الوراق يتجمهرون أثناء انتشال جثث ضحايا غرق المركب النيلى

رصدت كاميرا “ فيديو 7″ تجمهر أهالى الوراق بمحيط غرق المركب النيلى على الكورنيش، لمساعدة فرق الإنقاذ فى انتشال الجثث من النيل.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن عدد ضحايا حادث غرق مركب الوراق ارتفع إلى 20 شخصا، وأن عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا ما زالت مستمرة حتى الساعة.

وأكد المصدر أن العبارة، التى تعرضت للغرق كانت تقل الأسر يوميًا من الوراق إلى جزيرة القلل الشهيرة بمنطقة عبد المنعم رياض بالوراق، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العبارة، كانت تقل أكتر من 100 شخص، وأثناء خروجها تعرضت إلى الغرق دون معرفة الأسباب الفنية حتى الآن.

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