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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مستمرون فى القضاء على البؤر الإجرامية

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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مستمرون فى القضاء على البؤر الإجرامية مدير أمن جنوب سيناء الجديد: مستمرون فى القضاء على البؤر الإجرامية
أكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء الجديد، أن الشرطة مستمرة فى القضاء على البؤر الإرهابية وأوكار تجارة وزراعة المخدارات.

وقال موسى اليوم، الأربعاء، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه ليس غريبا عن محافظة جنوب سيناء، حيث إنه كان يعمل مديرًا للمباحث الجنائية فى وقت سابق.

وأشار موسى إلى أن حسن معاملة أهالى المحافظة هى مفتاح السر فى الحفاظ على منظومة الأمن، مؤكدًا أن هناك تنسيقا تاما بين قوات الشرطة والجيش وبدو المحافظة، لتأمين الدروب والمدقات الجبلية.

يذكر أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قد أصدر صباح اليوم، حركة تنقلات كبيرة شملت إحالة اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء السابق، واللواء محمود سامى، حكمدار جنوب سيناء للمعاش.

كما شملت الحركة ترقية اللواء أحمد حسين لمنصب حكمدار جنوب سيناء، نقل اللواء محمد نادر إلى هيئة نقل الموانئ، الإبقاء على العميد محمد خريصة، مديرًا لإدارة البحث الجنائى بالمحافظة.

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