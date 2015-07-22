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محافظ دمياط يزور أكبر خمسة مصانع للأثاث فى إيطاليا

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محافظ دمياط يزور أكبر خمسة مصانع للأثاث فى إيطاليا محافظ دمياط يزور أكبر خمسة مصانع للأثاث فى إيطاليا
قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بجولة استمرت 9 ساعات متواصلة فى عدد من مصانع الأثاث بإيطاليا.

حيث قام المحافظ بزيارة 5 مصانع للأثاث والتى تعد من أكبر وأشهر مصانع الأثاث فى إيطاليا وبالتحديد مدينة ميدا ومدينة منزا أشهر مدن صناعة الأثاث فى ميلانو بإيطاليا، وذلك للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث فى العالم وكذا أسلوب إدارة هذه المصانع وتصميماتها الداخلية ومساحاتها، حيث ناقش المحافظ إمكانية نقل التكنولوجيا من هذه المصانع إلى مدينة دمياط للأثاث المزمع إنشاؤها بمحافظة دمياط، كما تمت مناقشة فرص ومجالات التعاون مع هذه المصانع.

يذكر أن محافظ دمياط ووزير الصناعة قاما بزيارة إلى إيطاليا أمس.

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مصر 365