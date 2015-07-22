مدير أمن الوادى الجديد بعد تكليفه: المحافظة بوابة التنمية فى مصر

تضمنت حركة تنقلات وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تعيين اللواء محمد إسماعيل عبد العزيزقاسم مديرًا لأمن الوادي الجديد بعد إحالة اللواء نبيل العشري مدير الأمن السابق إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش وترقية اللواء عمر أحمد ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد الى منصب مدير أمن محافظة أسوان وتعيين بدلاً منه اللواء أحمد حاتم نائبًا لمدير أمن المحافظة.

قال اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد إنه سعيد بثقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكليفة مدير لأمن محافظة الوادى الجديد أكبر محافظات مصر مساحة والتى ينتظرها مستقبل تنموى كبير فى ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير للمشروعات العملاقة على أرضها مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد قاسم قد تخرج عام 1981م من كلية الشرطة وهو من مواليد محافظة القاهرة وتدرج فى المناصب القيادية بالوزارة ومنها مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ونائب مباحث الأموال العامة ومدير الادارة العامة لمباحث الاحداث ومنها تم تكليفه مدير لأمن الوادى الجديد.